PlayStation Plus: smentite le voci sul multiplayer online per i giochi PS1 e PSP

I giochi PS1 e PSP non avranno il multiplayer online. A quanto pare il caso Worms World Party è stato frutto di un malinteso.

Le voci sul supporto del multiplayer online per i giochi PS1 e PSP sono state oggi smentite dall’ultimo aggiornamento della pagina del PS Store della versione emulata per PlayStation 1 di Worms World Party.

Per chi non lo sapesse, nella giornata di ieri era emersa la possibilità che alcuni titoli PS1 e PSP inclusi con la versione Premium del PS Plus potessero avere il multiplayer online. Un dato che era emerso dalla descrizione del PS Store relativa al gioco Worms World Party, che recitava: “Accedi al fantastico “Wormpot” che ti offre oltre 1000 stili di gioco diversi. Tutte le modalità sono disponibili offline, online o una combinazione di entrambi!“. Insomma, stando alla descrizione il gioco avrebbe dovuto supportare anche il multiplayer online.

Ebbene, a quanto pare non è così visto e considerato che dopo la diffusione del rumor la pagina di Worms World Party è stata prontamente modificata. Al momento la pagina, infatti, non presenta più alcun riferimento al multiplayer online nella descrizione ufficiale e dunque è chiaro che le modalità multigiocatore saranno fruibili esclusivamente in locale.

A quanto pare, segnala ResetEra, sembra che si sia trattato di un errore e che la descrizione del gioco sia stata mal riportata poiché copiata parola per parola dalla pagina Steam di Worms World Party Remastered, gioco che supporta invece il multiplayer.

Restando in tema, invece, oggi abbiamo scoperto anche che alcuni titoli PS1 e PSP avranno i trofei solo se gli sviluppatori decideranno di implementarli.