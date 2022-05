PS Plus Premium: non tutti i giochi PS1 e PSP avranno i trofei

Non tutti i giochi PS1 e PSP disponibili nel catalogo del nuovo PlayStation Plus in versione Premium avranno i trofei, ma a quanto pare il supporto a questi dipenderà dalla volontà dei singoli sviluppatori.

Come confermato già qualche giorno fa, dunque, alcuni dei giochi PS1 e PSP disponibili nel catalogo di PS Plus Premium, tra cui Syphon Filter, riceveranno per la prima volta trofei. Si tratta senza dubbio di una piacevole aggiunta che farà felice tutti gli inarrestabili cacciatori di trofei che non vedono l’ora di rigiocare i grandi classici su PS4 e PS5 in versione rimasterizzata.

Al momento non sappiamo quali titoli con esattezza supporteranno i trofei, ma di certo ci aspettiamo che tutti o la maggioranza dei giochi first party di Sony PlayStation li abbiano, essendo elaborati direttamente dalla compagnia. Discorso diverso per i third party, il cui inserimento dei trofei richiederebbe un lavoro aggiuntivo da parte degli sviluppatori dei giochi che potrebbero non aver modo o non esser semplicemente interessati ad implementare questa piccola aggiunta.

Vi ricordiamo che per ora i titoli confermati che avranno i trofei sono: Syphon Filter, Ape Escape, Hot Shots Golf e IQ Intelligent Qube.

