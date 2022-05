PS Plus: alcuni giochi PS1 e PSP avranno i filtri grafici ed il multiplayer

A poche ore dal debutto del nuovo PS Plus in Asia, emergono nuovi dettagli sui giochi PS1 e PSP inclusi nel catalogo.

Con l’imminente arrivo del nuovo PlayStation Plus in Asia, giungono nuovi dettagli sui giochi per PS1 e PSP che saranno inclusi nel catalogo del tier Premium. In particolare, scopriamo che alcuni titoli avranno il supporto per i filtri grafici e per il multiplayer.

Sembrerebbe infatti che alcuni titoli disporranno di una nuova funzionalità che include tre diversi filtri grafici: Default, Retro Classic e Modern. A questa si aggiungono poi altre funzioni extra come la possibilità di effettuare in qualsiasi momento un salvataggio rapido e riavvolgere il tempo, nonché la possibilità di scegliere la modalità di visualizzazione originale, in 4:3, in 16:9 o in full screen con tutte le limitazioni del caso.

Per quanto riguarda il multiplayer, invece, scopriamo dalla pagina del Playstation Store che tra le varie funzioni del gioco Worms: World Party ci sarebbe anche la possibilità di giocare in multiplayer online, un extra che potrebbe a questo punto venir esteso anche ad altri titoli insieme all’inedita possibilità di poter sbloccare i trofei.

Ma non è tutto: a quanto pare il servizio includerà al lancio anche due titoli non presenti nella lista annunciata da Sony qualche giorno fa. Come segnalato su ResetEra, si tratta di Oddworld: Abe’s Oddysee (PS1) e Ridge Racer 2 (PSP). Entrambi supporteranno la funzione di salvataggio rapido, di riavvolgimento ed i filtri grafici.