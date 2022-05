Motorola Razr 3: leak avrebbe mostrato i due display

Eravamo ormai in attesa da tempo da parte di novità da parte di Motorola per quel che riguarda i nuovi Razr 3, dispositivi che dovrebbero venire rilasciati nel giro di non troppo tempo, e che in varie occasioni sono stati anticipate grazie ai molti leak che si sono presentati nel corso del tempo. Abbiamo questa volta che fare proprio con un nuovo contenuto svelato da un tipster del settore, visto che si parla nello specifico di un video fornito dal leaker Evan Blass, il quale avuto modo di mostrare all’opera quello che sembrerebbe proprio uno di nuovi Razr 3 della compagnia.

Considerando che il device sembra trovarsi già nelle mani di un utente, è facile immaginare che l’annuncio sia particolarmente vicino e che nel giro di poco tempo vedremo con i dispositivi venire lanciati sul mercato, con Motorola che ha già avuto modo di anticipare il fatto che uno dei prossimi pieghevoli rilasciato dovrebbe essere presente il SoC Snapdragon 8 Gen 1+ di recente annuncio da parte di Qualcomm. Trovate a questo link tutti i dettagli sul chip in questione.

Per quel che riguarda il video in questione abbiamo a che fare nello specifico con una panoramica di entrambi gli schermi che il dispositivo dovrebbe presentare, sia per quel che riguarda quello della parte anteriore sia per il secondario posto nella posteriore. Questo, come potete vedere nel video presente qui di seguito risulta particolarmente diverso rispetto all’offerta di Samsung degli Z Flip 3, nonostante i device in questione condividano non veniamo allo stesso tipo di design.

Un dettaglio particolarmente interessante da notare è il device che presenta una fotocamera punch-hole che anticipa il fatto che a quanto pare la compagnia ha – almeno per il momento – abbandonato l’idea dei notch usati per gli altri modelli.