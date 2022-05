Snapdragon 8 Gen 1+ annunciati, Qualcomm vuole superare anche i suoi flagship

Qualcomm ha avuto modo di annunciare i nuovi SoC Snapdragon 8 Gen 1+ come anticipato dai molteplici report arrivati in rete, ecco i dettagli.

Di recente, dopo che molteplici report si sono susseguiti in rete e hanno avuto modo di anticipare le novità dei dispositivi in questione, Qualcomm ha avuto modo di annunciare gli Snapdragon 8 Gen 1+, pronti a giungere sul mercato a breve grazie a dei nuovi dispositivi flagship. Si parla infatti di versioni migliorate dei SoC che il colosso aveva già avuto modo di rilasciare, e che dovrebbero offrire dei netti miglioramenti rispetto a quanto visto fino a oggi grazie alla scorsa serie.

Si parla nello specifico di una CPU il 10% più veloce, della presenza di clock della GPU il 10% più veloci e di un risparmio energetico non indifferente, con i dispositivi in questione che dovrebbero consumare il 15% in meno al fine di offrire 1 ora di gameplay extra o 50 minuti circa di utilizzo dei social network con la stessa batteria dei device. Fra GPU e CPU si parla di miglioramenti fino al 30%, che sottolineano quanto il nuovo gioiellino flagship possa risultare importante.

Non manca il supporto al 5G, con Qualcomm che ha scelto di utilizzare il processo a 4nm di TSMC, si parla della possibilità di supportare la registrazione di video in 8K HDR, assieme a Wi-Fi, Bluetooth e tutte le altre tecnologie già disponibili negli scorsi device. Al momento non sappiamo quali saranno i primi dispositivi a presentarsi con all’interno il nuovo gioiellino della compagnia, il quale però stando a quel che sappiamo già nel giro di qualche mese dovrebbe offrire dei netti miglioramenti sugli smartphone in arrivo sul mercato.

Non resta quindi che attendere le prime compagnie pronte a sfruttare le potenzialità dei nuovi Snapdragon 8 Gen 1+ al fine di migliorare le proprie serie di device top-end, con gli effettivi miglioramenti che di sicuro avranno modo di presentarsi sul campo pratico entro poco, con un debutto fissato per il terzo quarto del 2022.