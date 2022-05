Per la prima volta Xbox ha venduto più console di Playstation in Giappone

Per la prima volta in oltre 8 anni, Microsoft ha venduto più console in Giappone di Sony. Insomma, l'Xbox Series X/S ha battuto la Playstation 5

Per la prima volta in oltre 8 anni, Microsoft ha venduto più console in Giappone di Sony. Insomma, l’Xbox Series X/S ha battuto la Playstation 5. È una vittoria simbolica, che almeno in parte dipende dai noti problemi alla supply-chain dell’intero settore dell’elettronica di consumo. Problemi che, tuttavia, Microsoft starebbe gestendo meglio dell’azienda rivale.

La notizia arriva a distanza di poche settimane dal sorpasso negli USA dello scorso marzo, il migliore mese della divisione gaming di Microsoft da molti anni a questa parte. I dati del Giappone riguardano la settimana del 9 – 15 maggio.

Microsoft ha ottenuto il traguardo grazie agli ottimi volumi di vendita della Xbox Series S, la console entry-level di Microsoft. Cioè quella da 299 euro e con alcuni limiti rispetto alla sua sorella maggiore, l’Xbox Series X.

A scanso di equivoci, la classifica delle vendite giapponesi vede ancora una sola regina indiscussa: la Nintendo Switch. Al primo posto troviamo proprio il modello con schermo OLED, ma guardando le altre due posizioni del podio la storia non cambia.

Per trovare l’Xbox Series S bisogna scendere in quarta posizione: 9.011 unità vendute, per un totale di 105mila unità vendute dall’inizio della gen. Segue la PS5 con 2.240 unità e così via. L’Xbox Series X si posiziona ottava, con 105 unità vendute nel corso della settimana. Ecco la classifica completa: