Xbox Series X, che successo! Marzo è stato un mese da record

La divisione gaming di Microsoft ha chiuso un marzo da record! Le console Xbox di nuova generazione stanno andando molto bene. Negli USA a marzo Microsoft ha generato i ricavi più grandi del settore. Insomma, le Xbox Series S e Xbox Series X continuano ad andare alla grande.

Nello specifico, a marzo del 2022 Microsoft ha infranto ogni suo record personale per numero di console vendute e volume totale di vendite. I precedenti record del marchio Xbox risalivano a marzo del 2011 per quel che riguarda il numero di console vendute e a marzo del 2014 per il volume totale delle vendite.

In generale, il mercato non se la sta passando granché bene: complessivamente i ricavi dei big delle console sono calati del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre guardando al primo trimestre del 2022 il calo è stato del 15%.

La console più venduta negli USA è stata la nuova Nintendo Swith con schermo OLED, mentre i videogiochi più venduti a marzo sono stati Elden Ring e Gran Turismo 7.

Quanto ad Xbox, secondo un’ipotesi, Microsoft starebbe ottenendo importanti traguardi anche grazie ad una serie di accordi stretti con i fornitori, che le avrebbero consentito di assicurare la sua supply-chain nonostante la crisi dei semiconduttori.