iPhone 14 Pro: si parte da minimo 256GB, addio al modello da 128GB?

Si torna a parlare dei nuovi iPhone 14 Pro, che stando ai rumor dovrebbero anche essere i primi smartphone della Apple, post iPhone X, privi del notch. Secondo una nuova indiscrezione rilanciata da LeaksApplePro, il top di gamma quest’anno partirà da uno storage minimo di 256GB.

Anche per questo motivo, è lecito aspettarsi un aumento dei prezzi. Prendiamo per riferimento il mercato statunitense: la versione più economica dell’iPhone 13 Pro costa 999 dollari, mentre per il 13 Pro Max bisogna spenderne 1.099 dollari. A quanto pare bisognerà aggiungere 100 dollari al prezzo di entrambi i modelli: per il nuovo iPhone 14 Pro si parte da 1.099 dollari. Un prezzo che verrebbe giustificato dall’assenza del taglio di memoria da 124GB.

Ma non solo: Apple vorrebbe anche posizionare i suoi flaghsip ancora di più nella fascia di mercato premium. Del resto, sembra che per la prima volta a separare l’iPhone base e i modelli ‘Pro’ ci sarà un abisso. Ricordiamo che l’iPhone 14 continuerà ad avere il notch, a differenza del 14 Pro. E non solo: sembra che anche i nuovi processori saranno un’esclusiva dei modelli Pro, mentre gli iPhone base riutilizzeranno il chip A15 Bionic.

Quanto al design del nuovo iPhone 14 Pro, un video di un modellino mockup ha svelato tutto ciò che c’era da sapere. Lo trovate qua.