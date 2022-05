Forse l’iPhone 14 Pro Max sarà fatto così: addio notch nel prototipo 1:1 realizzato da un’azienda

Il modello mockup dell'iPhone 14 Pro Max si mostra in un video. Addio notch e molte altre novità, lo smartphone sarà veramente fatto così?

Spunta un primo mockup in scala 1:1 dell’iPhone 14 Pro Max. L’ha realizzato un’azienda che produce cover per smartphone, ed è poi finito nel video dello youtuber Unbox Therapy. È il più grande della linea di nuovi smartphone che Apple presenterà a settembre.

Il notch, come volevano i rumor, non c’è: al suo posto una soluzione che mette assieme una fotocamera punch-hole con i sensori racchiusi nella ‘tacca a pillola’. Le cornici sono più sottili e lo schermo guadagna quindi un po’ di superficie rispetto a quanto visto sugli iPhone attualmente in commercio.

Anche quest’anno Apple dovrebbe presentare quattro iPhone, la differenza è che non vedremo un nuovo iPhone Mini: lo smartphone più compatto di Apple è stato bocciato dai consumatori. Al suo posto farà la sua comparsa il primo iPhone 14 Max, cioè una versione con schermo più grande dell’iPhone ‘base’.

Quindi in totale avremo due iPhone ‘Max’ con schermo da 6,7 pollici (normale e Pro) e due iPhone con schermo da 6,1 pollici (come sopra).

Il modellino mockup mostrato nel video mostra anche alcune altre novità: i tasti dei bottoni di accensione e bilanciamento del volume sembrano più grandi e sono scomparse anche le linee laterali in corrispondenza delle antenne. Non sappiamo tuttavia se questi cambiamenti saranno presenti anche sull’iPhone 14 Pro Max ufficiale, potrebbero benissimo essere delle caratteristiche specifiche di questo modellino.