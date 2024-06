Le prime curiosità sui nuovi modelli iPhone 16 Pro Max e Plus, in attesa della presentazione ufficiale.

Ogni anno, con l’arrivo del mese di settembre, giungono le novità ufficiali sui nuovi modelli iPhone. Quest’anno si aspettano con curiosità e interesse i modelli iPhone 16 Pro Max e Plus. Nelle ultime ore, con alcuni post su X sono trapelate delle curiosità. Alcune immagini fanno intravedere dei dettagli, ma siamo ancora lontani dal conoscere i particolari minuziosi ufficiali dei nuovi modelli iPhone 16 Pro Max e Plus.

Tuttavia, sono trapelate alcune news sul design, il display e le fotocamere. Alcune parlano di un aumento della memoria RAM da 6 a 8 GB per il modello base. Per quanto riguarda i display, sembra che questi debbano avere delle cornici più sottili rispetto alle versioni precedenti. Apple punta a raffinare le linee per dare ai consumatori modelli più eleganti e moderni.

Ci sono dei dubbi per alcune particolarità, sulle quali si dovrà attendere l’evento di settembre. Perplessità, in particolare, sull’introduzione della tecnologia Promotion a 120 Hz. A tal proposito, sono diverse le opinioni discordanti tra i vari osservatori delle novità tecnologiche firmate Apple.

Nuove fotocamere e maggiore efficienza energetica

Per il settore fotocamere, pare che i nuovi modelli Pro dovrebbero montare una ultra-wide da 48 MP. Mentre, per i modelli Pro Max, i rumors parlano di un sensore principale firmato Sony con un super teleobiettivo a periscopio. Potrebbe essere uguale anche per il modello standard, ma con una potenza dello zoom inferiore.

Apple sta lavorando da tempo per eliminare gli effetti lens flare, per cui il brand è alla ricerca di una nuova soluzione con un rivestimento per le lenti. Per migliorare l’efficienza energetica, tutta la gamma dovrebbe avere nuovi chipA18, proprio per garantire performance ed efficienza energetica ottimizzata.

In più, per quanto riguarda il settore della connettività, i modelli Pro si pensa che adotteranno il modem Qualcomm Snapdragon X75 con WI-FI 7. Le versioni standard avranno, invece, le versioni Snapdragon X70 e del WI-FI 6E. Si aspettano novità anche sulla durata delle batterie. Queste sono le prime voci, per altri dettagli si dovranno attendere le comunicazioni ufficiali sui nuovi modelli iPhone 16 Pro Max e Plus.