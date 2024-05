Apple lancia Tap to Pay su iPhone in Italia: pagamenti contactless semplici e sicuri per esercenti di tutte le dimensioni, senza bisogno di terminali aggiuntivi

Apple ha annunciato oggi un’importante novità per il mercato italiano: l’arrivo di Tap to Pay su iPhone. Questa funzionalità permette alle attività commerciali di accettare pagamenti contactless direttamente tramite iPhone, eliminando la necessità di terminali di pagamento aggiuntivi. La novità è rivolta a tutte le tipologie di esercizi, dai piccoli negozi ai grandi retailer.

La svolta per i pagamenti contactless in Italia

Grazie a Tap to Pay su iPhone, gli esercenti italiani possono ora accettare pagamenti da carte di credito, debito e prepagate contactless, oltre che da Apple Pay e altri wallet digitali. Tutto ciò che serve è un iPhone e un’app iOS abilitata da un partner di pagamento. Jennifer Bailey, Vice President of Apple Pay and Apple Wallet di Apple, ha dichiarato: “Tap to Pay su iPhone ha rivoluzionato l’esperienza di checkout in tantissime tipologie di attività commerciali in Europa e in altri Paesi, e siamo felici di collaborare con le piattaforme di pagamento per supportare gli esercenti in Italia offrendo loro un modo semplice, sicuro e privato per accettare pagamenti contactless tramite iPhone e un’app iOS abilitata da un partner, senza necessità di ulteriori dispositivi”.

Una soluzione che funziona anche al di fuori del commercio

Per accettare pagamenti con Tap to Pay su iPhone, gli esercenti devono semplicemente chiedere al cliente di avvicinare la carta contactless, l’iPhone, l’Apple Watch o un altro wallet digitale al loro iPhone. Questo permette di completare le transazioni in modo rapido e sicuro grazie alla tecnologia NFC. Il sistema è progettato per funzionare ovunque, rendendo possibile accettare pagamenti anche fuori dai tradizionali spazi di vendita.

Collaborazioni con piattaforme di pagamento

Le prime piattaforme a offrire Tap to Pay su iPhone in Italia includono Adyen, myPOS, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp e Viva, con altre come Fabrick, Numia e Sella che seguiranno a breve. Inoltre, Tap to Pay su iPhone è già disponibile in tutti gli Apple Store italiani. Apple garantisce che Tap to Pay su iPhone mantiene elevati standard di sicurezza e privacy. Le transazioni sono criptate e processate utilizzando il Secure Element, senza che Apple memorizzi i numeri delle carte o le informazioni delle transazioni. Questo approccio riflette lo stesso livello di sicurezza presente in Apple Pay.

Pareri dei Partner di Pagamento

Roberto Catanzaro, Chief Business Officer of Merchant Solutions di Nexi, ha affermato: “Tap to Pay su iPhone con l’app iOS Nexi SoftPOS permette sia di offrire agli esercenti italiani maggiore flessibilità e una più ampia possibilità di scelta, garantendo nuove opportunità di incasso funzionali alla crescita del business, visto che è necessario solo un iPhone, sia di mettere consumatori e consumatrici nella condizione di vivere esperienze di acquisto ancora più semplici”.

Luke Griffiths, Chief Commercial Officer di SumUp, ha aggiunto: “Siamo felici di lavorare al fianco di Apple per il lancio di Tap to Pay su iPhone in Italia. La sua disponibilità per gli esercenti che usano SumUp permette anche ai più piccoli esercenti di accettare pagamenti contactless ovunque, senza dover sostenere costi hardware aggiuntivi, basta che abbiano un iPhone compatibile e l’app iOS SumUp. Questo servizio rappresenta un passo avanti significativo verso la democratizzazione dei pagamenti digitali”. Tap to Pay su iPhone è ora disponibile per i kit di sviluppo (SDK) delle piattaforme di servizi di pagamento e i loro partner di sviluppo di app che supportano questa funzione. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web Apple Developer.