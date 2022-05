Apple sta già testando le USB di tipo C per gli iPhone?

Sembra che i test delle USB di tipo C per gli iPhone da parte di Apple siano incominciati, con la compagnia che potrebbe presto introdurre il tutto ufficialmente.

Mentre si parla di come Apple potrebbe inserire nei suoi iPhone 15, visto che per la serie 14 sembra sia ormai alquanto presto, e di recente è emerso grazie un report di Bloomberg che la compagnia starebbe continuando a effettuare dei test dei dispositivi. Parliamo nello specifico della possibilità che Apple stia rimuovendo le porte Lightning dai suoi dispositivi nel giro di un paio di serie al massimo, e che grazie all’utilizzo fin da subito delle porte USB di tipo C per i test questa abbia modo di preparata fra poco più di un anno per adeguarsi al mercato.

L’obiettivo è quindi quello di rimuovere la tecnologia proprietaria per adeguarsi a tutte le altre compagnie del settore. Si tratta di un argomento particolarmente critico di cui parla ormai da tempo, con alcuni utenti che non vorrebbero questo tipo di passaggio, mentre altri chiedono a gran voce alla compagnia di sdoganare l’utilizzo delle porte USB di tipo C per rendere più facile l’utilizzo per tutti gli utenti che si trovano a dover sfruttare dei caricatori appositi solamente per i propri iPhone.

Apple infatti ha già avuto modo di inserire le USB di tipo C per altri suoi dispositivi. Come anticipato da un rapporto del noto analista Ming-Chi Kuo, che potete approfondire attraverso l’articolo presente a questo link, sembra che tra l’altro anche tutti gli altri dispositivi della compagnia potrebbero venire lanciati senza l’utilizzo di porte USB di tipo C nel giro di qualche tempo, anche se al momento non ci sono novità ufficiali sulla questione.

Di sicuro l’utilizzo delle nuove porte sugli iPhone non farebbe che portare avanti un piano del genere, immaginando quindi che la compagnia abbia ormai deciso di intraprendere questa strada anche per i suoi telefoni. Non resta ovviamente che attendere ancora qualche tempo al fine di conoscere maggiori novità officiali sulla questione, sottolineando che in ogni caso è alquanto difficile che la novità abbia modo di presentarsi già negli iPhone 14, i quali continuando la tradizione dovrebbero venire nel corso del mese di settembre di quest’anno.