iPhone e non solo: Apple potrebbe utilizzare le USB di tipo C in ogni device

A quanto pare, Apple potrebbe avere modo di passare alle USB di tipo C per quel che concerne tutti i suoi dispositivi. Parliamo questa volta un report del noto analista Ming-Chi Kuo, il quale ha avuto modo di approfondire che la compagnia di Cupertino non starebbe pensando solamente a degli iPhone con una porta USB di questo tipo, ma anche a tutti i propri device che potrebbero evolversi in questo modo.

Si parla nello specifico di un cambio che porterebbe il colosso a rinunciare alle porte di tipo Lightning anche per tutti gli altri dispositivi che avrà modo di lanciare sul mercato. Ciò porterebbe quindi la compagnia a far fronte a tutte le richieste che ha ricevuto nel corso degli anni non integrando questo tipo di standard, il quale è stato invece preferito da praticamente tutti i produttori che operano nel mercato della tecnologia.

1. Portless iPhone may cause more problems due to current limitations of wireless technologies & the immature MagSafe ecosystem.

2. Other Lightning port products (e.g., AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse, MagSafe Battery) would also switch to USB-C in the foreseeable future. https://t.co/KD14TgBmtr — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 15, 2022

C’è da dire che non abbiamo a che fare con un annuncio ufficiale, e che anche immaginando le novità di cui parla Kuo risultassero fondate potremmo comunque avere a che fare con dei miglioramenti che avrebbero modo di giungere solamente nel corso del tempo, anche se ovviamente un grande passo della compagnia resta quello di rinunciare alle porte di tipo Lightning nei suoi iPhone.

Come abbiamo avuto modo di approfondire in questo articolo, sembra tuttavia che un passaggio di questo tipo non sia così vicino come sembra, e il colosso quindi potrebbe avere modo di lanciare degli iPhone con USB di tipo C come porta di alimentazione e trasmissione dati solamente attraverso la serie 15. Continuando con gli standard attuali, questa dovrebbe avere modo di giungere sul mercato nel corso dell’anno 2023. Non ci resta quindi che restare in attesa di comunicazione in tal senso, con ulteriori indizi che potrebbero presentarsi nel corso del tempo e anticipare i gioiellini per cui Apple potrebbe apportare questo cambiamento.