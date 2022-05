iPhone 15 in arrivo con porta USB di tipo C?

Apple sarebbe al lavoro per il debutto dei nuovi iPhone con tecnologia di ricarica di tipo C ormai da tempo, e questi potrebbero giungere nel 2014.

Si parla ormai da tempo del debutto dei nuovi iPhone che dovrebbero presentare nello specifico delle vere e proprie porte USB di tipo C, sostituendo i classici cavi Lightning. Un cambiamento di questo tipo era nell’aria ormai da molto tempo, con diverse fonti che hanno anticipato il fatto che l’azienda dovrebbe avere modo di lanciare dispositivi nel giro di non troppo tempo.

Mentre si parlava tuttavia del fatto che già con gli iPhone 14 Apple avrebbe potuto avere modo di inserire le porte di tipo C, sostituendo i suoi classici Lightning, servirà aspettare ancora un po’ di tempo, con il tutto che probabilmente verrà aggiunto proprio negli iPhone 15. Parliamo questa volta nello specifico di un report del noto insider Mark Gurman, il quale ha avuto modo di approfondire il fatto che Apple è al lavoro sulle tecnologie ormai da tempo.

Anche se i modelli di quest’anno non potranno avere modo di sfruttare fin da subito la nuova funzionalità di cui si parla, per fortuna l’anno prossimo dovrebbe essere quello giusto, almeno per tutti coloro che aspettano un cambiamento di questo tipo nella serie degli iPhone. Al momento non parliamo comunque di un annuncio ufficiale, ed è infatti bene prendere il tutto con le pinze, ma considerando che gli analisti hanno ormai approfondito la questione per molto tempo, e che un cambiamento di questo tipo è nell’aria anche grazie le nuove normative dell’Europa, sembra che Apple non avrà modo di rinviare il tutto ancora per poco tempo.

Staremo quindi a vedere se nel giro di non molto la compagnia si troverà ad annunciare il supporto anche per i suoi iPhone al cavi di tipo C, che ormai sono riusciti a entrare di diritto come necessari per ogni tipo molti tipi di dispositivi elettronici presenti in commercio.