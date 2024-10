Una grande novità potrebbe presto arrivare per coloro che soffrono di diabete di tipo 1 grazie ad un trattamento rivoluzionario con cellule staminali.

Le persone che soffrono di diabete di tipo 1 si trovano costrette a dover assumere da sole l’insulina prestando molta attenzione alla dose. Per farlo occorre tenere in considerazione il cibo assunto e il proprio livello di attività. Un vero e proprio lavoro che potrebbe essere reso più semplice grazie alla tecnologia moderna che però ha un costo proibitivo per molte persone.

Una soluzione per molti potrebbe essere un trattamento rivoluzionario con cellule staminali grazie al quale una donna di 25 anni ha potuto smettere di prendere insulina. Occorre precisare che ad oggi non è ancora possibile parlare di una nuova cura. Ma è chiaro che tale approccio merita comunque di essere approfondito. Si è trattato di un primo esperimento che però è riuscito a dare ottimi risultati, anche se al momento dire che la donna è guarita non è ancora possibile.

Curare il diabete di tipo 1 con cellule staminali

Nella speranza di trovare una cura ecco che gli studiosi hanno effettuato una serie di sperimentazioni legate al trattamento del problema con cellule staminali. Una donna di Tianjin, in Cina, affetta da diabete di tipo 1 fin dall’adolescenza ha scelto di sottoporsi al trapianto di cellule staminali estratte proprio dal suo corpo. L’obiettivo era quello di sostituire cellule pancreatiche specializzate che vengono esattamente chiamate cellule insulari.

La donna è stata sottoposta all’intervento nel 2023, dopo che gli studiosi hanno testato la sicurezza delle cellule negli animali. L’intervento è stato effettuato in 30 minuti e nei muscoli addominali della donna sono state iniettate 1,5 milioni di cellule. Dopo due mesi e mezzo circa dal trapianto ecco che il corpo della donna è riuscito a produrre la giusta quantità di insulina. La speranza oggi è che questi trattamenti con cellule staminali possano aiutare tante altre persone che purtroppo quotidianamente si trovano a dover combattere con il diabete di tipo 1.