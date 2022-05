WhatsApp: vuoi abbandonare i gruppi in punta di piedi? Finalmente accontentato

Presto sarà possibile abbandonare i gruppi di WhatsApp in gran segreto, senza che gli altri membri se ne accorgano. La novità compare in una beta dell'app.

WhatsApp sta lavorando ad una serie di interessanti novità ‘minori’. Nulla di stravolgente, ma, appunto, si parla di alcune piccole modifiche che vanno a cambiare positivamente l’esperienza utente. Questa volta si parla dei gruppi.

Tra gruppi WhatsApp dei compleanni, del calcetto e del lavoro è facile ritrovarsi bombardati di notifiche. Certo, si possono silenziare, ma comunque gruppo dopo gruppo è facile sentirsi asfissiati. Il problema? Abbandonare un gruppo non è sempre facilissimo, la paura è sempre di passare per ‘antipatici’.

WhatsApp vi viene in aiuto: presto sarà possibile abbandonare i gruppi in gran segreto. Solamente l’amministratore riceverà una notifica, tutti gli altri membri non ne sapranno nulla. La novità è stata scoperta dal sito WABetaInfo ed era presente all’interno dell’ultima beta di WhatsApp Desktop. Nell’immagine in calce potete farvi un’idea di come apparirà la nuova funzione.

Tra le altre cose, WhatsApp sta anche lavorando ad una piccola modifica dell’interfaccia degli stati. Ve ne abbiamo parlato qua.

Recentemente l’app ha ricevuto una serie di aggiornamenti ‘maggiori’: dalle reazioni ai messaggi alla possibilità di condividere file non compressi fino a 2TB e di creare gruppi con oltre 500 membri. WhatsApp continua a cambiare e in meglio. Vi terremo aggiornati con le ultime novità dell’app di messaggistica più utilizzata in Italia!