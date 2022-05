WhatsApp: arrivano i file da 2GB e i gruppi da oltre 500 persone

Su WhatsApp stanno per arrivare alcune importanti novità. Finalmente sarà possibile inviare file non compressi, con un peso massimo di 2GB. Novità anche per i gruppi

WhatsApp si aggiorna con moltissime novità. Non solo l’arrivo delle reazioni ai messaggi, ma anche tante nuove feature decisamente più ‘funzionali’. Finalmente sarà possibile inviare file non compressi utilizzando l’app, un po’ come è già possibile fare ora su Telegram. E non solo, arrivano anche i super gruppi con centinaia di partecipanti.

Con il prossimo update sarà possibile condividere file da massimo 2GB. Ottimo per video e foto non compressi.

I gruppi potranno ospitare fino ad un massimo di 512 persone, un importante passo in avanti rispetto ai limiti attuali.

Insomma, una telegramizzazione di WhatsApp, che comunque rimane ancora qualche passo indietro rispetto al competitor. La dimensione massima dei file equivale a quella di Telegram, in compenso quest’ultima app consente di creare gruppi da 100.000 membri ed ha anche i canali, che non hanno un numero massimo di iscritti.

Quanto alle reazioni, il roll-out è partito ieri e in questi giorni diventeranno disponibili per tutti gli utenti. Sarà quindi possibile mettere una reazione ai messaggi, in modo simile a quanto è già possibile fare su Messenger. Si può scegliere tra sei diverse reazioni, a partire dal like, dal cuore e dalla faccina che ride.