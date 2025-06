Dell Premium 14 e 16: la nuova gamma con chip Arrow Lake e GPU RTX 50 scommette su prestazioni e design

Dell alza il tiro nel segmento dei portatili di fascia alta con l’introduzione ufficiale della nuova serie Dell Premium, un’evoluzione dei modelli precedenti da 14 e 16 pollici, ora potenziati con processori Intel Arrow Lake-H e schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 50. I nuovi laptop, denominati Dell 14 Premium e Dell 16 Premium, puntano su display più ampi, hardware di nuova generazione e un’autonomia sorprendente, mantenendo però l’impronta estetica minimalista e ricercata che da sempre caratterizza i modelli ispirati alla linea XPS.

Più grandi, più potenti, sempre eleganti

I nuovi modelli guadagnano qualche decimo di pollice nello schermo, pur mantenendo le stesse dimensioni del chassis. Il Dell 14 Premium monta infatti un pannello da 14,5 pollici, mentre il Dell 16 Premium offre 16,3 pollici, entrambi con tecnologia InfinityEdge che minimizza le cornici per una maggiore immersione. A livello tecnico, troviamo processori Intel Core Ultra 7 255H da 16 core o, nel modello top di gamma da 16 pollici, l’ancora più performante Core Ultra 9 285H. Sul fronte GPU, oltre all’Intel Arc integrata, sono disponibili le opzioni dedicate GeForce RTX 4050, 5050, 5060 e 5070, a seconda della configurazione.

Il Dell 14 Premium è pensato per chi cerca portabilità senza rinunciare alla potenza: pesa solo 1,63-1,72 kg, ha una batteria da 69,5 Whr e arriva fino a 20 ore di autonomia. Il pannello IPS 2K da 500 nit supporta un refresh rate di 120Hz. Sul versante delle prestazioni grafiche, si parte da configurazioni con Intel Arc iGPU, per poi salire con opzioni più spinte come l’RTX 4050. A bordo, si può scegliere tra 16 o 32 GB di memoria LPDDR5X e SSD da 512 GB o 1 TB.

Il Dell 16 Premium, invece, punta agli utenti più esigenti: oltre al display più ampio, garantisce un’autonomia fino a 27 ore, ed è disponibile anche con display OLED 4K touch nella variante di punta. Tra le configurazioni più interessanti troviamo quella con Core Ultra 7 e RTX 5060 a 2.699$, oppure la versione con Core Ultra 9 e display OLED 4K a 3.049$. Le versioni future con RTX 5070 sono attese a prezzi tra 2.700$ e 3.000$, mentre i modelli con GPU Arc avranno un costo più contenuto. I prezzi per l’Europa non sono ancora noti. Vi terremo aggiornati non appena usciranno nuove informazioni.