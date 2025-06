Pixel 10 debutta ad agosto con Android 16: nuovo chip, stesso design?

Google si prepara a rivoluzionare ancora una volta il suo calendario di lancio: dopo aver anticipato la presentazione della serie Pixel 9 ad agosto lo scorso anno, l’azienda di Mountain View conferma l’intenzione di replicare la strategia con i nuovi Pixel 10, che verranno svelati ufficialmente il 13 agosto 2025. Con questa mossa, Google punta a guadagnare visibilità prima dell’arrivo degli iPhone di nuova generazione, solitamente previsti per settembre. A bordo dei nuovi flagship troveremo Android 16 in versione stabile, il cui debutto è atteso entro la fine di giugno.

Stesso look, nuovo cuore

Nonostante le aspettative per una svolta estetica, le immagini trapelate in rete suggeriscono che il design della serie Pixel 10 resterà praticamente identico a quello del Pixel 9. Il modulo fotografico posteriore mantiene la classica barra orizzontale con tripla fotocamera (wide, ultrawide, telephoto), sensore di temperatura e flash LED. Anche la parte frontale, inclusi i bordi del display e il foro per la selfie cam, non mostra modifiche significative. Le uniche variazioni notate finora riguardano una possibile doppia griglia per gli speaker inferiori e un diverso posizionamento del vassoio SIM.

Ma le vere novità sono sotto il cofano. Secondo schermate diagnostiche condivise tramite DevCheck Pro, il Pixel 10 Pro sarà equipaggiato con il nuovo Tensor G5, un chip che dovrebbe essere realizzato con processo produttivo a 3nm, nonostante un errore nei dati rilevati lo indichi ancora come 5nm. La configurazione della CPU include core Cortex-A520, Cortex-A725 e un potente Cortex-X4, suggerendo un importante passo avanti in termini di prestazioni ed efficienza. Android 16, nome in codice Baklava, sarà preinstallato e integrerà novità pensate per la continuità cross-device e il miglioramento dell’esperienza utente su smartphone Pixel.

Prezzi in aumento e nuove colorazioni

Secondo i primi rumor, i nuovi Pixel 10 e 10 Pro XL potrebbero subire un aumento di prezzo di circa 100 euro rispetto alla generazione precedente. Google dovrebbe puntare su una gamma colori rinnovata: Blue, Iris, Limoncello e Obsidian per il modello base, mentre i Pro saranno proposti in Green, Sterling, Porcelain e Obsidian. Tutti i modelli saranno lanciati ufficialmente ad agosto, segnando un nuovo ciclo per il rilascio dei flagship Android di Google.

Il lancio anticipato e il debutto con Android 16 dimostrano la volontà di Google di giocare d’anticipo rispetto ad Apple e posizionare i Pixel come veri e propri dispositivi di riferimento per il sistema operativo Android. Tuttavia, se il design non dovesse rinnovarsi in modo significativo, sarà il software — e soprattutto il nuovo chip — a dover fare la differenza.