WhatsApp lavora a dei link più grandi per le storie

Come da poco anticipato dalle pagine di WABetaInfo, la piattaforma di WhatsApp riceverà dei link per le storie maggiormente visibili.

Le pagine di WABetaInfo hanno avuto ancora una volta modo di anticipare una grossa novità per quel che riguarda la piattaforma di WhatsApp, la quale dovrebbe venire introdotta all’interno del sistema di Meta nel giro di non troppo tempo. Parliamo nello specifico di una feature che risulta attualmente ancora in fase di beta e che non può essere quindi utilizzata da parte degli utenti, ma grazie il continuo lavoro di sviluppatori che supportano la piattaforma di WhatsApp continuamente dovrebbe presto venire rilasciata e risultare funzionante.

Parliamo dello specifico di una modifica per quel che riguarda l’aggiunta di link all’interno delle storie, che come spiegato da WABetaInfo grazie anche a un primo screenshot, il quale può essere visualizzato qui di seguito, avrà non modo di fornire delle anteprime decisamente più grandi e chiare di quanto presente nei link. In questo modo, gli utenti si troveranno quindi a premere più consapevolmente su quanto viene condiviso all’interno delle storie dei propri contatti, e potranno addirittura scoprire prima di dover interagire con i link di che si tratta, in maniera decisamente migliore rispetto a quanto avviene attualmente.

Come abbiamo avuto modo di approfondire in quest’altro articolo, si tratta del secondo cambiamento per l’app che dovrebbe venire rilasciato nel giro di non molto tempo, con un potenziale grosso aggiornamento di WhatsApp che dovrebbe venire rilasciato per introdurre in tutto e portare delle grosse rivoluzioni per quel che riguarda lo sharing di contenuti attraverso gli stati.

Come detto, il tutto non risulta ancora disponibile e non resta infatti attendere che la piattaforma abbia modo di aggiornarsi nel giro di qualche tempo grazie al supporto della compagnia, che in genere preferisce testare le tue novità dov’era prima di renderle disponibili per tutti gli utenti.