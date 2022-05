WhatsApp: l’interfaccia delle storie sembra pronta a cambiare

Le pagine di WABetaInfo hanno avuto modo di fornire anche questa volta una particolare anticipazione in merito a una delle novità che arriverà all’interno della piattaforma di WhatsApp. Abbiamo nello specifico a che fare con un’anticipazione che riguarda il mondo delle storie della piattaforma, visto che l’interfaccia sembra ormai pronta ad evolversi per tutti gli utenti.

Come potete vedere nello screenshot presente qui di seguito, si tratta di un cambio non particolarmente evidente, pensato infatti a quanto pare solamente al fine di sistemare l’interfaccia utente che viene utilizzata di giorno in giorno per realizzare le storie.

C’è da sottolineare che il tutto, come spiegato dalle pagine di WABetaInfo, sempre informate in merito al debutto di novità per l’app di messaggistica prima che queste vengano rilasciate, potrebbe arrivare fra molto tempo e non venire reso disponibile subito, visto che l’azienda dovrà prima effettuare i dovuti test.

Non resta quindi che attendere ancora un po’ al fine di scoprire se il nuovo look dell’app di messaggistica verrà all’effettivo cambiato in questo modo nella sezione delle storie, o se la compagnia deciderà di effettuare variazioni prima di rendere la novità disponibile per tutti gli utenti.