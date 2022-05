Samsung lavora ad un visore per la realtà virtuale e punta sul metaverso

Anche Samsung inizia ad esplorare le potenzialità del metaverso. Secondo Yonhap News Agency, il colosso coreano starebbe progettando un visore per la realtà virtuale.

Tra le altre cose, Samsung sembra anche interessata a creare un suo metaverso. Allo stato attuale il metaverso è ancora un concetto molto fumoso, anche se sempre più aziende stanno iniziando a flirtare con questa buzzword. Da Disney a Coca-Cola, passando per brand dell’automobile come Nissan e molte altre.

Molto spesso con metaverso oggi le aziende intendono una qualche forma di digitalizzazione dell’esperienza del consumatore. Ad esempio la creazione di spazi virtuali, fruibili utilizzando un visore VR o da browser, dove il cliente può scoprire le ultime novità dell’azienda. A volte le aziende vengono ospitate su piattaforme per la realtà virtuale già esistenti: proprio Samsung aveva accompagnato il lancio dei suoi ultimi smartphone Galaxy con un evento virtuale organizzato su Decentraland, una sorta di Second Life incentrato sugli NFT.

Se i piani per creare un metaverso di Samsung appaiono ancora molto poco chiari, lo stesso non si può dire per il primo visore per la realtà virtuale. Molto probabilmente verrà venduto sotto il marchio Galaxy, lo stesso utilizzato per tutti gli smartphone e laptop di punta dell’azienda. “Presenteremo un device per il metaverso, i clienti potranno accedere alla nuova tecnologia ovunque si trovino”, ha spiegato Han Jong-hee, vicepresidente di Samsung.

L’azienda ha creato una nuova task force incaricata di guidare gli sforzi di Samsung nella nuova frontiera dei prodotti e servizi per il metaverso.