Samsung Galaxy Unpacked 2022: presentazione anche nel metaverso di Decentraland

Oggi sarà possibile seguire il Samsung Galaxy Unpacked 2022 anche all'interno di Decentraland, un mondo virtuale (o metaverso) che ricorda un po' Second Life.

Anche Samsung entra il metaverso. Il nuovo Samsung Galaxy S22 verrà presentato durante un evento virtuale all’interno di Decentraland.

Decentraland è una piattaforma Web3 che ricorda per molti aspetti il vecchio Second Life: gli utenti possono girovagare all’interno di un mondo virtuale, personalizzando la loro esperienza acquistando e scambiando beni virtuali, come vestiti, skin, case, interi lotti di terra e molto altro. Decentraland ha una sua criptovaluta ufficiale, chiamata MANA.

Nella giornata di oggi gli utenti che lo vorranno potranno entrare nel mondo creato da Samsung all’interno di Decentraland, scoprendo in anteprima i nuovi prodotti dell’azienda coreana. Durante l’evento Samsung Unpacked 2022 verranno mostrati i nuovi Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy Tab S8

Durante l’iscrizione a Decentraland, spiega il sito Sammobile, è possibile creare un wallet compatibile da collegare all’account. Sebbene Samsung non abbia annunciato esplicitamente nulla in merito, è possibile che gli utenti che parteciperanno all’evento ricevano delle sorprese, come degli NFT esclusivi.

Anil G. su Sammobile ha scritto di aver perso un po’ di tempo per esplorare l’area creata da Samsung all’interno di Decentraland: «per il momento ci sono molti pochi utenti, ma le cose potrebbero cambiare una volta che l’evento inizierà ufficialmente», racconta il blogger.

L’evento Galaxy Unpacked 2022 è previsto per oggi 9 febbraio, alle ore 16:00 italiane. Se non siete grossi fan delle criptovalute e del metaverso, potete comunque seguire la presentazione in modo più tradizionale, attraverso i canali social ufficiali di Samsung.