Nothing Phone (1): svelata la data della presentazione, manca pochissimo

Manca ormai pochissimo al lancio del Nothing Phone (1), primo smartphone della nuova azienda di Carl Pei, già co-fondatore di OnePlus. Ad anticipare la (probabilissima) data della presentazione è lo stesso Pei.

Un post pubblicato dal fondatore dell’azienda anticipa la data di presentazione del Nothing Phone (1), smartphone realizzato in collaborazione con Qualcomm e dotato della nuova interfaccia UI ‘Nothing OS’. Post lapidario, con una data e nessun altro commento. Secondo la community di appassionati del marchio si tratterebbe proprio del giorno e dell’ora dell’evento di presentazione.

“9/6 alle 4:20”, ha scritto Carl Pei su Twitter in risposta a chi gli chiedeva informazioni sul lancio dello smartphone. Insomma, tra esattamente un mese e un giorno da oggi. L’attesa è quasi finita.

Nel frattempo, nella giornata di ieri un leaker ha condiviso la presunta scheda tecnica del Nothing Phone (1). Non ha convinto proprio tutti, dato che sono specifiche da mid-range. Chi si aspettava un flagship killer potrebbe rimanere ampiamente deluso. A quanto pare il Nothing Phone (1) avrà un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz. Il SoC dovrebbe essere uno Snapdragon 778G di Qualcomm accompagnato da 8GB di RAM e 128 GB di storage. Troviamo poi una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica wireless. Non conosciamo tecnologia e velocità di ricarica.