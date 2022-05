Nothing Phone (1): spunta la scheda tecnica, il SoC? Uno Snapdragon 778G

Spuntano le presunte specifiche del Nothing Phone (1). Chi si aspettava un flagship all'altezza degli smartphone più blasonati della concorrenza rimarrà deluso.

L’atteso Nothing Phone (1) non ha più segreti, o quasi. In rete è trapelata la scheda tecnica completa dello smartphone dell’azienda di Carl Pei. Sarà uno smartphone di fascia media.

Il Nothing Phone (1) verrà presentato questa estate, è il primo smartphone della nuova azienda di Carl Pei, che aveva già co-fondato OnePlus. Il suo punto di forza sarà l’interfaccia proprietaria Nothing OS, che promette un’esperienza Android ‘essenziale’, senza appesantimenti e fronzoli inutili. La beta del launcher è già disponibile per il download. Probabilmente avrà anche un design peculiare, ma per il momento l’aspetto del telefono è ancora un mistero.

Storia diversa per la scheda tecnica, che è stata svelata dal leaker Raghvendra Singh Jadon. A quanto pare il Nothing Phone (1) avrà un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz. Il SoC dovrebbe essere uno Snapdragon 778G di Qualcomm accompagnato da 8GB di RAM e 128 GB di storage. Troviamo poi una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica wireless. Non conosciamo tecnologia e velocità di ricarica.

La fotocamera avrà un sensore principale da 50MP, affiancato da ultra grandangolare da 8MP, 2MP macro e selfie cam da 32MP.

Ci si aspettava qualcosa di più? Decisamente sì, anche se una parte fondamentale sarà data dal prezzo. Chiariamoci: oggi i flagship più recenti montano il nuovo Snapdragon 8 Gen 1, che tra pochi mesi verrà sostituito dall’8 Gen 1 ‘Plus’. Il 778G è una soluzione piuttosto datata e non all’altezza delle migliori soluzioni attualmente presenti sul mercato. Stessa storia per il refresh rate, che ormai raggiunte i 120Hz su tutti i top di gamma. Con queste specifiche, il Nothing Phone (1) dovrà inevitabilmente collocarsi nella fascia di prezzo mid-range del mercato.