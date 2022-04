NothingOS: la beta del launcher ufficiale è disponibile da oggi, ecco come scaricarla

A partire da oggi è possibile scaricare il launcher ufficiale di NothingOS, l’UI personalizzata che arricchirà l’esperienza d’uso dell’imminente e atteso primo Nothing Phone (1).

Nothing è un’azienda fondata da Carl Pei, già co-fondatore di OnePlus. L’azienda si è data l’obiettivo di creare un nuovo brand di riferimento per il mondo della tecnologia di consumo. Ad oggi ha già presentato, con un discreto successo, i suoi auricolari TWS Nothing Ear (1). L’azienda vuole creare un ricco ecosistema di prodotti dal design avveniristico e connessi tra di loro senza soluzione di continuità.

Questa estate, dopo il primo assaggio del mese scorso, verrà presentato anche uno smartphone realizzato in collaborazione con Qualcomm.

Uno dei punti di forza del dispositivo? Un’esperienza Android essenziale, senza fronzoli inutili e app pre-installate impossibili da rimuovere. Il cuore di questa esperienza sarà NothingOS, che gli utenti potranno provare da oggi con molti mesi di anticipo rispetto al lancio del Nothing Phone (1).

Per il momento il launcher è compatibile con un numero limitato di smartphone, tra cui i recenti Samsung Galaxy S1, S22 e il Google Pixel 5 Nothing promette che presto l’app del launcher sarà compatibile anche con molti smartphone di OnePlus — il che ha senso, considerato che l’azienda sta cercando di corteggiare proprio i clienti dell’ex azienda di Carl Pei.

Potete scaricare l’app ufficiale della Beta del launcher di NothingOS a questo link. Nel caso in cui l’app non sia compatibile con i vostri smartphone, verrette avvisati con un apposito disclaimer che dovrebbe impedirvi di scaricarla. In questo caso sarà necessaria un po’ di pazienza: siamo sicuri che Nothing estenderà la lista dei dispositivi compatibili molto presto.

Per chi invece può scaricare il launcher, tenete conto che si tratta di una beta. Nothing ha invitato tutti gli utenti ad inviare i loro feedback all’indirizzo launcher@nothing.tech.