NOTHING ha già venduto 400.000 Ear (1), gli auricolari tws conquistano il pubblico

Primo successo per Nothing: gli auricolari Ear (1) superano il tetto delle 400.000 unità vendute. Ma è solo l'inizio: ora si lavora a nuovi prodotti.

NOTHING ha annunciato di aver già venduto 400.000 Ear (1). Il nuovo brand dell’ex One Plus Carl Pei può già contare su un importantissimo successo e va detto: non era per nulla scontato.

NOTHING è nato dal nulla nel 2021, catalizzando su di sé un enorme hype, sia per il tipo di prodotto – con un taglio fighetto che piace sia ai geek che alla Gen Z -, sia per la rosa di nomi coinvolti fin da subito (incluso Casey Newstat e il fondatore di Reddit).

Le cuffie Ear (1) sono solo l’inizio: l’azienda non ha mai fatto mistero della volontà di creare un nuovo ecosistema di prodotti – tutti con la stessa filosofia e lo stesso linguaggio di design – complementari tra di loro. Oggi NOTHING lavora a ben quattro nuovi prodotti, anche se non abbiamo molti dettagli. Si parla di un powerbank e forse di uno smartwatch. Non è da escludere che in futuro NOTHING possa decidere di presentare anche uno smartphone, ma per il momento è prematuro parlarne.

Le cuffie Ear (1) sono state messe in vendita lo scorso luglio. Nel frattempo il prodotto ha continuato a vendere bene senza perdere presa sul pubblico. Solamente tra settembre e ottobre Nothing ha venduto altre 100.000 unità delle sue cuffie.