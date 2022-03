Il Nothing Phone (1) arriverà questa estate con Nothing OS, una nuova interfaccia

Si chiamerà Nothing Phone (1) il primo smartphone della nuova azienda di Carl Pei. Avrà Nothing OS, un'interfaccia che riduce Android al suo essenziale.

Con un evento speciale, Nothing ci ha dato una piccola, grande, preview del suo primo smartphone. Si chiamerà Nothing Phone (1) ed uscirà questa estate.

Carl Pei ha promesso un’esperienza Android il più pura possibile, senza complicazioni, app spazzatura pre-intallate e fronzoli inutili. Il Nothing Phone (1) sarà dotato di un’interfaccia proprietaria chiamata Nothing OS. Concettualmente si ispira all’Oxygen OS delle origini, l’interfaccia di OnePlus — di cui Lau, lo ricordiamo, è stato co-fondatore assieme a Pete Lau.

Sotto alla scocca troveremo un processore Qualcomm non ancora annunciato. Potrebbe trattarsi del SoC Snapdragon Gen 8+, ma questa è solo una nostra speculazione. Maggiori informazioni arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

«Il sistema operativo distillato al suo essenziale», promette Nothing. «Font, elementi grafici e suoni sono stati creati su misura per darvi un’interfaccia coerente».

Nothing OS debutterà prima dello smartphone: ad aprile il produttore metterà a disposizione del pubblico il launcher dell’interfaccia e sarà, quindi, possibile provarla in anteprima.

Durante l’evento Carl Pei ha ribadito che Nothing vuole creare un ecosistema di prodotti interconnessi tra di loro senza soluzioni di continuità. Il punto di riferimento è ovviamente l’ecosistema di Apple. Una sfida estremamente ambiziosa. Ad oggi Nothing ha presentato solo un prodotto, i suoi auricolari TWS Nothing Ear (1). Lo smartphone sarà il secondo di una – si spera – lunga lista di prodotti.

Il Nothing Phone (1) riceverà tre anni di supporto garantito per quel che riguarda gli aggiornamenti Android, e quattro anni di patch per la sicurezza. Una promessa in linea con gli standard del mercato, quantomeno per quel che concerne gli smartphone di fascia premium.

Ma il Nothing Phone (1) sarà un flagship di fascia alta? In realtà possiamo solo limitarci a supporlo. Nothing non ha fornito dettagli sul suo possibile prezzo, né sulle sue specifiche.

You’ve speculated, and now you know. Nothing phone (1) is officially coming. It’s unlike anything else. Summer 2022. Sign up for the latest updates on https://t.co/pLWW07l8G7. pic.twitter.com/Lo4UPkk7MT — Nothing (@nothing) March 23, 2022

Per il momento l’azienda ha preferito mantenere segreto il design finale dello smartphone. Non sono state divulgate foto del dispositivo, anche se in passato si era parlato della possibilità che il device avrà una scocca semitrasparente, con alcuni componenti in vista. Sarebbe una scelta coerente con quanto già visto sulle Ear (1). Non resta che aspettare i prossimi annunci di Nothing per saperne di più.