The Guardians of the Galaxy Holiday Special: ecco come sarà in continuity con l’MCU

James Gunn, regista del The Guardians of the Galaxy Holiday Special, spiega come si andrà a incastrare nella continuity del Marvel Cinematic Universe.

C’è molta curiosità riguardo al The Guardians of the Galaxy Holiday Special che arriverà a Natale su Disney+: si tratta di qualcosa di molto sperimentale rispetto alle “solite” uscite Marvel Studios e i fan sono desiderosi di scoprire se, e come, il tutto andrà a incastrarsi nell’ormai complessa continuity televisivo-cinematografica del Marvel Cinematic Universe. A dirimere la questione ci pensa James Gunn stesso, regista dello speciale (e dei tre film sul supergruppo) ed esperto del canone MCU.

It’s both of those things. https://t.co/hYv8S5ulIm — James Gunn (@JamesGunn) May 1, 2022

In risposta ai tweet dei fan, Gunn risponde infatti che lo Special sarà sia un divertente spin-off one shot visionabile in maniera autoconclusiva che qualcosa che non solo si ricollega alla macrotrama generale di questo universo ma che in qualche modo lo espande.

The #GotGHolidaySpecial comes between Love & Thunder and #GotGVol3, with new stories & characters connected to the Guardians universe. https://t.co/DVoRDKaGkv — James Gunn (@JamesGunn) April 30, 2022

The Guardians of the Galaxy Holiday Special si piazza tra [Thor:] Love & Thunder e Guardiani della Galassia Vol.3, con nuove storie e personaggi che sono collegati all’universo dei Guardiani.

risponde, ricollegandosi a quanto già rivelato riguardo alla presenza di nuovi e interessanti personaggi.

Non resta che attendere le festività natalizie per scoprire cosa attende i nostri scavezzacollo spaziali.

