The Guardians of the Galaxy Holiday Special vedrà l’introduzione di nuovi personaggi

James Gunn promette che The Guardians of the Galaxy Holiday Special introdurrà diversi nuovi personaggi all'interno del Marvel Cinematic Universe.

James Gunn, al momento, è impegnato nelle riprese di Guardians of the Galaxy Vol.3, ma al contempo sta approfittando di set e attori per girare, insieme, anche il misterioso The Guardians of the Galaxy Holiday Special, special televisivo “natalizio” che dovrebbe essere rilasciato su Disney+ a fine anno. Ebbene, il regista ha confermato che la pellicola vedrà l’introduzione di più di un nuovo personaggio all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Rispondendo a un fan su Twitter, Gunn ha infatti affermato che

Più di un nuovo, grande personaggio del MCU sarà introdotto.

More than one great new MCU characters will be introduced. #GotGHolidaySpecial https://t.co/weRjRdQeko — James Gunn (@JamesGunn) March 26, 2022

Parlando di “grande” viene da pensare che non si tratterà solo di un buffo cameo, ma staremo a vedere: potrebbe anche essere qualcosa di abbastanza importante ma che poi non ha effettivi sbocchi, come già successo con Howard il papero e Cosmo il cane. Non è la prima volta, ad ogni modo, che Gunn preannuncia la cosa: a ottobre si era sbilanciato parlando di “uno dei più grandi esordi di sempre”.

Insomma, tra questo e le affermazioni rilasciate a RadioTimes, sembra sarà qualcosa di davvero imperdibile e non un divertissement da corollario:

L’Holiday Special è la cosa più grande che abbia fatto in vita mia. È totalmente ridicolo e non passa giorno che non riesca a credere che l’abbia fatto. Lo amiamo tutti in modo assoluto. Non assomiglia a niente che qualcuno abbia mai visto. Non vedo l’ora che la gente lo veda.

Cosa ci aspetterà? Lo scopriremo questo Natale, a quanto pare.

