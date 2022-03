Guardiani della Galassia vol.3: prime foto di Drax e Mantis dal set del film Marvel

Dopo l’avventura di Peacemaker, James Gunn è nuovamente al lavoro sul set, e come da schedule è il turno di dedicarsi al terzo episodio dei Guardians of the Galaxy: le riprese di Guardiani della Galassia vol.3 sono ora in corso e sono trapelate alcune prime foto che ci danno una piccola anticipazione del look di due dei protagonisti, Drax e Mantis.

I due personaggi, interpretati nuovamente da Dave Bautista e Pom Klementieff, sono ripresi da lontano, nel parcheggio della produzione, ma già truccati e apparentemente in costume, perlomeno parziale, e sembra che il team di scavezzacollo spaziali questa volta avrà una sorta di divisa o quantomeno un tema comune nel vestiario, che sarà di colore blu.

Potete vedere le prime due foto nel tweet: seguendo il link potrete vedere le altre, che sono comunque piccole variazioni negli scatti.

Il film uscirà a maggio del 2023: prima, però, potremo gustarci l’Holiday Special, speciale televisivo previsto su Disney+ questo Natale e girato in contemporanea al terzo film.

Nel cast della pellicola ritroveremo Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn, Sylvester Stallone e la new entry Will Poulter.

Leggi anche: