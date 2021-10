The Guardians of the Galaxy Holiday Special vedrà “uno dei più grandi esordi di sempre”

James Gunn, regista del The Guardians of the Galaxy Holiday Special, tra il serio e il faceto annuncia che il film vedrà un grande debutto...

A James Gunn piace molto rispondere ai tweet dei fan suoi e dei suoi film, con risposte spesso interessanti e ricche di anticipazioni. In un recente tweet, un utente gli chiede se, proprio come successe con il famigerato Holiday Special di Star Wars del 1978 e Boba Fett, il suo speciale di Natale de I Guardiani della Galassia (The Guardians of the Galaxy Holiday Special) introdurrà qualche iconico personaggio dei fumetti nel Marvel Cinematic Universe.

La risposta non si è fatta attendere, ma temiamo sia decisamente scherzosa:

In my incredibly subjective & admittedly often odd opinion, we'll be introducing one of the greatest MCU characters of all time. #GotGHolidaySpecial https://t.co/CipO64ZpoC pic.twitter.com/qnVkVr7w10 — James Gunn (@JamesGunn) October 2, 2021

Nella mia incredibilmente soggettiva e comprovatamente spesso stramba opinione, introdurremo uno dei più grandi personaggi di sempre nell’MCU.

Date le premesse e la sua vena scherzosa, dubitiamo fortemente che si tratterà di qualche personaggio importante (della risma di un Adam Warlock, per intenderci) quanto, probabilmente, di qualche figura di contorno particolarmente adatta a un cameo, come è già stato per Howard il Papero e Cosmo, il Cane spaziale.

Staremo a vedere: lo speciale è previsto per la messa in onda durante le festività natalizie del prossimo anno, ambientato dopo Thor: Love & Thunder e prima di Guardians of the Galaxy Vol. 3.

