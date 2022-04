Samsung Galaxy S22 FE potrebbe non arrivare mai

Stando a quanto di recente riportato, è possibile che i Samsung Galaxy S22 FE non vengano mai rilasciati sul mercato come le altre Fan Edition del colosso.

I Samsung Galaxy FE sono dispositivi particolarmente apprezzati dai fan del mondo Samsung, che si trovano in alcuni casi ad aspettare il debutto dei nuovi telefoni prima dell’arrivo di serie ufficiali S, visto che gli stessi si presentano con dei prezzi alquanto convenienti se paragonati alle funzionalità offerte. Per quel che riguarda tuttavia i Samsung Galaxy S22 FE, ci sono delle pessime notizie, ed è infatti da poco emerso che i dispositivi in questione potrebbero non vedere mai la luce per via di alcuni problemi.

Parliamo nello specifico del report di un blog coreano ripreso sulle pagine di Gizmochina, il quale ha affermato che Samsung non avrà modo di rilasciare i Samsung Galaxy S22 FE in alcun modo, per via del fatto che non ci sono al momento contenuti o sviluppatori al lavoro su un firmware del dispositivo. C’è da dire che il tutto risulta alquanto simile a quanto avvenuto con i Note 21, di cui non c’era alcuna traccia, che infatti non è mai stato reso disponibile in seguito a molteplici indizi che suggerivano la sua presunta cancellazione.

Al momento c’è comunque da dire che il colosso sudcoreano non ha commentato in alcun modo la situazione, e che all’effettivo non sappiamo sé e quando i dispositivi potranno essere rilasciati, considerando infatti che l’annuncio sarebbe comunque lontano diversi mesi, ed è possibile che Samsung sia riuscita semplicemente a nascondere bene i suoi piani senza far trapelare informazioni relative alle nuove Fan Edition.

Stando a quanto di recente riportato, tra le altre cose, è possibile che per i dispositivi in questione il colosso voglia optare per i SoC Dimensity 9000, distanziandosi quindi dagli Exynos propri e dagli Snapdragon di Qualcomm, ma anche in questo caso non abbiamo a che fare con novità ufficiali. Abbiamo approfondito la questione in questo articolo.