Samsung Galaxy S22 FE in arrivo con Dimensity 9000?

Nonostante Samsung abbia rilasciato da pochissimo i suoi Galaxy S22, si parla di come il colosso potrà presto mettere mano anche alla versione FE di questi, la quale si presenta di anno in anno con ottime potenzialità e un costo decisamente ridotto e maggiormente accessibile. Il noto leaker cinese It’s fat ha avuto modo di discutere del tutto sulla piattaforma di Twitter, e seppur sia bene prendere le novità anticipate con le pinze, si tratta comunque di una fonte alquanto autorevole.

Nello specifico si parla della possibilità che la compagnia sia al lavoro su un nuovo dispositivo con all’interno il SoC MediaTek Dimensity 9000, pronto a offrire performance migliori degli Snapdragon 8 Gen 1 visti nella serie principale, e che potrebbe quindi fornire un vantaggio in tal senso per quel che riguarda la nuova Fan Edition, è bene sottolineare, ancora neanche confermata. Al momento è stato specificato dal leaker che il dispositivo di cui si parla avrà una batteria da 4.500mAh, oltre che il suddetto chip, e questo potrebbe a quanto pare non essere per forza il chiacchierato S22 FE.

La compagnia potrebbe infatti essere pronta a rilasciare il dispositivo sotto il nome di Galaxy A53 Pro, magari continuando per optare con le soluzioni Exynos e Snapdragon per le sue Fan Edition, evitando quindi di far avverare una situazione mai vista in passato. In tal caso sarebbe quest’ultimo smartphone di fascia alta a risultare migliore, almeno sotto il campo delle performance, rispetto all’ultima serie principale della compagnia.

Di sicuro, considerando quanto visto negli scorsi anni con le Fan Edition, potrebbero volerci diversi mesi prima che Samsung si trovi a confermare gli S22 FE e le loro potenzialità, seppur non sia da escludere che in poco tempo ci troveremo a vedere dei leak con alcune novità in tal senso, come avvenuto ad esempio per gli scorsi gioiellini.