Amazon sta lavorando ad alcuni misteriosi prodotti per la realtà virtuale

Amazon sta lavorando ad un misterioso nuovo prodotto per la realtà aumentata. Ne parla il sito The Verge, aggiungendo che probabilmente si tratterà di un prodotto per la casa, un po’ come i dispositivi della linea Echo.

Per il momento le informazioni sono ancora molto poche: Amazon ha pubblicato alcuni nuovi annunci di lavoro, spiegando di voler creare una nuova linea di ‘smart-home product’ e che useranno la tecnologia ‘XR’.

Nello specifico: Amazon sta cercando programmatori con competenze nello sviluppo di software XR/AR, dove AR sta per Augmented Reality. Realtà aumentata, appunto.

Amazon è solo l’ultima grande compagnia ad addentrarsi nel terreno della realtà aumentata. Microsoft ha il suo HoloLens, un visore per la realtà mista progettato per un uso professionale: lo utilizza Ford, ma anche l’esercito statunitense. Meta, la parent company di Facebook, produce i visori della linea Meta Quest (ex Oculus) e sta lavorando anche a dei chiacchierati, ma non ancora annunciati, occhiali smart per la realtà virtuale. E infine Apple, che entro la fine del 2023 dovrebbe presentare il suo atteso (e costoso) primo visore per la realtà aumentata / realtà mista.

Secondo The Verge, è verosimile che i prodotti per l’AR di Amazon si interfacceranno in qualche modo con i prodotti della linea Echo, e che in altre parole sarà possibile chiedere ad Alexa di attivare alcune funzioni in realtà aumentata.