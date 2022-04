Tenta di vendere l’NFT di un tweet di Dorsey per 40 milioni, ma l’offerta più alta si ferma a 280$

L’NFT del primo tweet in assoluto di Jack Dorsey, fondatore di Twitter, è nuovamente stato messo all’asta. Questa volta la compravendita è stata un fiasco colossale: l’attuale proprietario sperava di farci 48 milioni di dollari, grossomodo 16 volte la cifra che l’aveva pagata un anno fa, ma l’offerta più alta è stata di appena 280 dollari.

La notizia ha ovviamente suscitato l’ilarità dei – tanti – detrattori del mercato degli NFT, considerato da molti un’arena iper-speculativa che dietro cifre spaventosamente alte spesso nasconde il nulla cosmico.

L’NFT è uno screen del primo tweet mai pubblicato da Jack Dorsey ed era stato venduto all’asta a marzo del 2021. L’asta era stata promossa dallo stesso Dorsey, che aveva donato il ricavato della vendita – 2,9 milioni di dollari – in beneficenza.

All’epoca la vendita del tweet aveva suscitato un certo clamore, considerato che era stato uno dei primi NFT ad essere venduto per una cifra a sei zeri. Inoltre era anche uno dei primi NFT di questo tipo: ossia uno screen di un tweet trasformato in un token registrato sulla blockchain.

I decided to sell this NFT ( the world's first ever tweet ) and donate 50% of the proceeds ( $25 million or more ) to the charity @GiveDirectly

🖇 https://t.co/cnv5rtAEBQ pic.twitter.com/yiaZjJt1p0

— Estavi (@sinaEstavi) April 6, 2022