Passa ad Android: l’applicazione arriva ufficialmente su iOS

Grazie alla nuova applicazione Passa ad Android, risulta finalmente più facile cambiare sistema operativo per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo Apple.

Dopo molteplici anticipazioni che parlavano del debutto dell’applicazione Passa ad Android sulla piattaforma di iOS, finalmente Google ha avuto modo di lanciare il tutto. Com’era stato suggerito nel corso degli scorsi mesi, abbiamo a che fare con un software pensato nello specifico con l’obiettivo di aiutare gli utenti nel cambio di telefono nel caso in cui vogliano optare per l’offerta del colosso della ricerca, con dei passaggi che risultano decisamente più semplici rispetto a quanto il tutto non lo sia stato in passato.

Sono moltissimi infatti gli utenti che decidono dopo aver avuto un certo dispositivo di optare per l’offerta della compagnia “concorrente“, e le app che aiutano in tal senso risultano particolarmente utili in questi specifici casi. Specialmente per quel che concerne il passaggio dei dati infatti, il tutto non risulta particolarmente intuitivo e semplice da portare avanti, ed è per via di ciò che le compagnie hanno quindi optato per un’opzione di questo tipo.

Come spiegato sulle pagine di TechCrunch, il tutto permette di copiare i dati effettuando il relativo login senza che risultino necessari operazioni manuali. Al momento però, Google non ha ancora annunciato il tutto, con l’App Store che però permette fin da subito di fruire delle potenzialità dell’applicazione in questione. Sono passati a dirla tutta molti anni da quando, nel 2015, Apple ha rilasciato la sua versione di quest’app per il Play Store, anche se per fortuna anche Google ha deciso di adeguarsi alla situazione.

Il funzionamento risulta abbastanza semplice, dato che il software si occupa dello spostamento dei dati dagli iPhone a Google Drive, con poi i telefoni Android che si occupano invece di scaricare il tutto e sincronizzarlo, il che sottolinea quindi che le applicazioni non vengono spostate in questo processo.