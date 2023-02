Bing con AI arriva anche su iOS, Android e presto anche su Skype

La nuova app Bing offre una nuova modalità chiamata chat session. E non solo: la versione AI-powered di Bing arriverà molto presto anche su Skype.

Microsoft ha lanciato la preview delle nuove app mobile di Bing ed Edge. Saranno disponibili sia per iOS che per Android. Sostanzialmente, sarà possibile accedere anche alla chiacchierata IA di Microsoft, creata utilizzando la stessa tecnologia alla base di ChatGPT. Ma non è l’unica novità contenuta nell’annuncio di Microsoft.

Grazie alla nuova funzionalità di input vocale, le app consentiranno agli utenti di cercare informazioni in modo ancora più veloce e semplice, rendendo Bing e Edge sempre a portata di mano. La nuova app Bing offre una nuova modalità chiamata chat session, che consente di fare domande semplici o complesse al chatbot e ricevere risposte e citazioni in modo chiaro e preciso. L’utente potrà scegliere il formato delle risposte preferito, tra elenchi puntati, testo o risposte semplificate.

L’IA di Bing arriva anche su Skype

Inoltre, «per migliorare l’esperienza di collaborazione tra amici e familiari», Microsoft ha introdotto la versione AI-powered di Bing anche su Skype. La nuova funzione consente di utilizzare Bing come assistente virtuale durante le chat di gruppo. Aggiungendo Bing alla chat, gli utenti potranno chiedere suggerimenti su destinazioni di viaggio, previsioni del tempo e eventi interessanti.

Bing è disponibile in più di 100 lingue ed è in grado anche tradurre i testi. La preview delle nuove funzionalità di Bing ed Edge è disponibile su iOS e Android, ma Microsoft ha già promesso di voler portare le nuove funzionalità Bing anche su altre app in futuro.