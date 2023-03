Microsoft Edge: arriva la beta ufficiale per iOS e Android

È ora possibile partecipare alla beta di Microsoft Edge per Android e iOS. Ecco come fare per aderire al programma...

È ora possibile partecipare alla beta di Microsoft Edge per Android e iOS. L’accesso alla beta garantisce la possibilità di testare, prima di tutti gli altri, alcune nuove feature pensate per la versione mobile del browser di Microsoft.

Accedere alla beta è piuttosto semplice, sia che abbiate un telefono Android, sia che voi usiate iOS e, dunque, un iPhone.

Microsoft ha messo a disposizione alcuni codici QR, che rimandano ad una pagina con le istruzioni da seguire per scaricare la beta di Edge su Android o iOS.

Nel caso di iOS, gli utenti dovranno scaricare obbligatoriamente anche TestFlight, cioè la piattaforma ufficiale di Apple dedicata alla distribuzione di app in beta o in alfa. Fatto ciò, vi basterà usare il link fornito da Microsoft per ottenere un invito per il download della beta di Edge per iOS.

Sei interessato a diventare un utente di Test Flight per il nostro team mobile? Cari utenti, Siamo entusiasti di annunciare una speciale opportunità per voi: unirsi al nostro programma di test beta Edge per iOS e Android! Questa è la vostra occasione per collaborare con noi e condividere le vostre opinioni sulla nostra app. Come beta tester, sarete tra i primi a sperimentare nuove funzionalità e miglioramenti. Non perdete l’occasione di aiutarci a migliorare la nostra app e di essere ricompensati per i vostri sforzi. Registrati ora!

si legge nell’annuncio condiviso da Microsoft.