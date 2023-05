ChatGPT anche su iOS: arriva l’app ufficiale, presto anche su Android

OpenAI ha lanciato un'app iOS per ChatGPT, promettendo che una versione per Android arriverà "presto".

OpenAI ha lanciato un’app iOS per ChatGPT, promettendo che una versione per Android arriverà “presto”. L’app è gratuita, sincronizza la cronologia delle chat con la versione web e offre la possibilità di inserire testo tramite comandi vocali, supportati dal modello di riconoscimento vocale open-source di OpenAI chiamato Whisper.

L’app funziona su iPhone e iPad ed è negli USA è già disponibile per il download sull’App Store. OpenAI ha spiegato che il roll-out avverrà prima negli Stati Uniti e che successivamente l’applicazione sarà disponibile anche nel resto del mondo. Questione di “poche settimane”, ha detto ChatGPT.

OpenAI non aveva precedentemente accennato all’arrivo di un’app mobile, ma ha la mossa ha ovviamente molto senso, data l’incredibile popolarità di ChatGPT. Il chatbot basato sull’IA è stato lanciato lo scorso novembre ma ha ottenuto un successo straordinario. Alcune stime esterne suggeriscono che l’app abbia attirato 100 milioni di utenti entro gennaio di quest’anno, anche se OpenAI non ha mai confermato queste cifre.

OpenAI ha rilasciato a sorpresa l’app mobile per ChatGPT. Per il momento solo negli USA e per iOS, ma l’azienda ha detto che in futuro arriverà anche su Android e in numerosi altri Paesi. Non resta che avere un po’ di pazienza.