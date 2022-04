I Simpson: in arrivo un corto con Billie Eilish

Nel loro nuovo corto per Disney+ dal titolo When Billie Met Lisa i Simpson incontreranno la popstar Billie Eilish: ecco il poster e la trama.

Il 22 aprile arriverà su Disney+ (perlomeno sulla versione americana della piattaforma) un nuovo corto de I Simpson, dal titolo “When Billie Met Lisa” che avrà come co-protagonista la popstar in ascesa Billie Eilish: ecco il poster ufficiale e la sinossi dello speciale.

Il talento di Lisa Simpson viene scoperto dall’artista da classifica Billie Eilish e da FINNEAS, mentre cercava solo un posto tranquillo per esercitarsi col sassofono. Billie invita Lisa nel suo studio, per una speciale jam session che non dimenticherà mai.

Come leggiamo dalla sinossi, nel corto apparirà anche il fratello di Billie Eilish, il produttore e cantautore FINNEAS, e avrà al centro Lisa: non sappiamo se e quali altri membri della famiglia o personaggi storici dello show animato saranno presenti. Al momento, l’arrivo dello speciale non è confermato anche per il nostro paese.

Non è il primo speciale de I Simpson realizzato in esclusiva su Disney+: sono precedentemente usciti, difatti, I Simpson in Plusaversary, Simpson: The Good, The Bart and the Loki e Il risveglio della Forza dopo il riposino. Eilish, inoltre, è già apparsa in un’altra produzione per la piattaforma: il singolare film musicale Happier than ever: Lettera d’amore a Los Angeles.

