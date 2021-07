The Good, the Bart, and the Loki: la prima clip ufficiale dal corto crossover tra I Simpson e Loki

Disney+ ha rilasciato la prima clip da The Good, the Bart, and the Loki, che ci presenta il nuovo salvatore di Springfield, Loki in persona!

Una clip breve ma molto ben congegnata, quella diffusa oggi da Disney+ per far meglio conoscere e comprendere The Good, the Bart, and the Loki, nuovo corto de I Simpson che funge da bizzarro crossover non canonico con un’altra importante properties Disney: l’universo Marvel e in particolare la serie del momento, Loki.

Nel nuovo corto in arrivo in esclusiva su Disney+, Loki è bandito da Asgard ancora una volta e deve affrontare i suoi avversari più difficili… i Simpson e gli eroi più potenti di Springfield.

Il dio dell’Inganno fa squadra con Bart Simpson in questo crossover che rende omaggio all’Universo Cinematografico Marvel composto da supereroi e villain. Tom Hiddleston torna nei panni di Loki, prestandogli la voce nella versione originale del nuovo corto animato. Il dio dell’Inganno affiancherà molti dei personaggi preferiti dai fan de I Simpson.

The Good, the Bart, and the Loki è il secondo di una serie di corti Disney+ con I Simpson che rendono omaggio ai diversi brand e titoli della piattaforma. Il primo corto a tema Star Wars, Maggie Simpson in “Il risveglio della Forza dopo il riposino”, è già disponibile su Disney+.

