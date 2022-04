OnePlus 10R: Dimensity 8100 confermato dalla compagnia?

In attesa del nuovo evento OnePlus che avrà luogo verso la fine di aprile, che abbiamo avuto modo di approfondire in questo articolo, e ora è emerso che quello che sembrerebbe il OnePlus 10R che dovrebbe essere mostrato avrà al suo interno il SoC MediaTek Dimensity 8000.

A confermare il tutto è stata OnePlus stessa, la quale ha svelato alle pagine di 91Mobiles che il chip in questione verrà usato per un dispositivo. Non ci sono conferme ufficiali relative al fatto che sarà davvero il OnePlus 10R a presiedere nel corso della nuova presentazione, ma c’è da dire che visti i molti leak emersi e le speculazioni, è davvero probabile che il telefono avrà modo di farsi vedere nel giro di non troppo tempo.

Stando a quel che sappiamo, lo smartphone dovrebbe avere uno schermo AMOLED E4 da 6,7 pollici con un display in grado di offrire fino a 120 Hz di refresh rate. Stando a 91Mobiles, saranno inclusi 8 o 12 GB di RAM.

Al momento non è ancora chiaro se vedremo il gioiellino giungere anche nel nostro paese, visto che il nuovo evento potrebbe offrire novità solamente per quel che riguarda il mercato indiano. Restiamo in ogni caso in attesa di scoprire se dei prodotti presentati avranno la fortuna di arrivare anche nel resto del mondo.