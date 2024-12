In occasione del prossimo lancio del OnePlus 13, il produttore mette in palio uno specialissimo calendario dell'avvento dal valore di 25.000 sterline. 13 caselle, una con un regalo più bello dell'altro.

OnePlus porta la magia delle festività a un livello mai visto prima con il suo esclusivo Explorer’s Adventure Calendar, un calendario dell’avvento unico nel suo genere, dal valore di 25.000 sterline. L’iniziativa non solo celebra l’imminente lancio del nuovo OnePlus 13, previsto per gennaio 2025, ma promette di trasformare il mese di dicembre in un viaggio indimenticabile verso la scoperta e l’avventura.

Dietro le 13 porte del calendario si celano esperienze straordinarie, pensate per chi ama esplorare e rompere con la routine. Tra le attività offerte troviamo snorkeling tra placche tettoniche, relax nella spettacolare Sky Lagoon e l’avvistamento di balene. Queste e altre sorprese aspettano il fortunato vincitore che potrà vivere dieci giorni immerso nella bellezza selvaggia dell’Islanda, tra ghiacciai, lagune e vulcani. E dietro l’ultima porta, la tredicesima, si trova il vero gioiello: il OnePlus 13, uno smartphone progettato per chi non teme di spingersi oltre i propri limiti.

OnePlus 13: tecnologia e design per ogni esploratore

Il OnePlus 13 si preannuncia già come una delle migliori proposte della prossima stagione. Un concentrato di innovazione e stile — in perfetto stile OnePlus. Sarà disponibile in tre varianti cromatiche: Midnight Ocean, con una raffinata cover in pelle vegana resistente a graffi; Black Eclipse, che richiama la texture del legno con un effetto in vetro unico; e Arctic Dawn, con una finitura setosa e antigraffio. Il dispositivo è il primo del brand a ottenere la doppia certificazione IP68 e IP69, garantendo resistenza a polvere, acqua e condizioni ambientali difficili. Proprio perfetto per l’Islanda, verrebbe da dire…

Tra le sue caratteristiche principali spiccano il display con tecnologia RadiantView, che riduce l’affaticamento visivo, e la funzione Aqua Touch 2.0, che garantisce sensibilità al tocco anche in condizioni di umidità. Per gli appassionati di fotografia, la Hasselblad Camera for Mobile di quinta generazione e la registrazione in 4K Dolby Vision permettono di catturare ogni momento con dettagli straordinari.

Come partecipare al concorso

Per vincere l’Explorer’s Adventure Calendar e vivere un Natale da sogno, basta visitare il sito ufficiale di OnePlus e partecipare al concorso, valido fino al 6 gennaio 2025. Non dovrete fare altro che inserire il vostro indirizzo email. L’iniziativa non solo celebra lo spirito natalizio, ma invita tutti a rompere con le abitudini e vivere nuove esperienze. Il fortunato vincitore sarà annunciato il 7 gennaio.