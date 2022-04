OnePlus conferma un evento per aprile: presto novità su telefoni e auricolari

Come confermato in via ufficiale grazie a un post Twitter della compagnia, nel corso del mese di aprile 2022 avremo novità relative a telefoni e auricolari.

In attesa di scoprire novità da parte di OnePlus per quel che riguarda il lancio dei 10 Pro in tutto il mondo, la compagnia ha avuto modo di annunciare un nuovo evento grazie al proprio account indiano. Parliamo nello specifico di novità che avranno modo di essere annunciate nel corso di una vera e propria presentazione, che avrà luogo nella giornata del 28 aprile 2022, e vedrà a quanto pare gli utenti scoprire maggiori dettagli sia in merito a delle nuove cuffie della compagnia, e sia per dei telefoni.

La prima foto di presentazione, che potete ammirare grazie al post presente qui di seguito, mostra infatti due nuovi modelli mostrati chiaramente, come anche un nuovo paio di cuffie. Ciò non vuol dire ovviamente che non ci saranno ulteriori informazioni in merito ad altri prodotti della compagnia, che potrebbero comunque fare la loro comparsa nel corso della presentazione. Al momento non ci sono purtroppo novità in merito a quali saranno infatti gli effettivi contenuti, seppur sia molto probabile che le cuffie siano le OnePlus Nord Buds leakate da poco.

More OnePlus, #MorePowerToYou Get your hands on the power of getting more from life with an array of OnePlus devices. Launching on April 28. Stay tuned! Know more: https://t.co/BYkzGwN1I8 pic.twitter.com/lhuSgww3Za — OnePlus India (@OnePlus_IN) April 11, 2022

Per quel che riguarda il design dei telefoni presenti, si parla invece della possibilità che uno sia il OnePlus 10R, seguito diretto del OnePlus 9R arrivato lo scorso anno in India. L’altro dispositivo potrebbe essere invece il OnePlus Nord CE 2 di cui si chiacchiera ormai da molto tempo. Potrebbe essere presente anche il OnePlus Ace, telefono di cui si parla ormai da tempo che dovrebbe offrire ricarica rapida a 150 W e SoC MediaTek Dimensity 8100.

Restiamo quindi in attesa di scoprire maggiori novità sulla questione, che verranno confermate dalla compagnia nel corso dell’evento, sperando che ci sia posto anche per dei dispositivi pronti a giungere nel nostro paese in seguito al lancio in India.