Harmony OS 3.0 sarebbe pronto ad arrivare a settembre

Si parla ormai da tempo del debutto di Harmony OS 3.0, a cui la compagnia lavora ormai da tempo, e mentre i fan non vedono l’ora di scoprire maggiori dettagli in merito, la compagnia si è trovata a rinviare il debutto del dispositivo. Come anticipato infatti dalla roadmap di Harmony OS 3.0 fornita dal noto tipster di Weibo Changan Digital King, il quale potrebbe aver svelato quelli che sembrerebbero i piani di rilascio del nuovo update da parte della compagnia cinese.

Si parla nello specifico di un debutto nel corso del mese di settembre 2022, con i test che a quanto pare avranno modo di incominciare solamente nel corso del mese di maggio. Inoltre, un post ha parlato di come lo sviluppo sia ormai quasi terminato e non ci siano grossi cambiamenti per quel che riguarda l’interfaccia, almeno paragonando il tutto allo scorso update. A quanto pare i grossi cambiamenti si vedranno per quel che riguarda l’esperienza generale, che accompagnerà moltissimi utenti per davvero tanto tempo.

Sembra che il colosso si sia focalizzato nello specifico nel campo delle performance, oltre che con la condivisione fra più dispositivi, con miglioramenti per quel che concerne interazione e connettività. In passato, si era parlato di come la beta sarebbe dovuta arrivare nel corso del mese di marzo, con un rilascio a luglio, ma a quanto pare la compagnia si è trovata costretta a dover rinviare l’aggiornamento.

Considerando che i Mate 50 dovrebbero arrivare stando a quanto anticipato nel corso del mese di luglio 2022, è possibile che i dispositivi abbiano presto modo di poter sfruttare le potenzialità di HarmonyOS 3.0, seppur non ci siano ancora conferme specifiche in tal senso, e sia bene aspettare gli annunci della compagnia sia per quel che riguarda gli smartphone e sia per il lato software.