Gears 5 è la prima (ex) esclusiva Xbox ad arrivare su GeForce Now di NVIDIA

Nel tentativo di persuadere i regolatori ad autorizzare la costosa acquisizione di Actvision Blizzard, all’inizio di quest’anno Microsoft ha siglato accordi con diversi servizi di cloud gaming per portare alcune esclusive Xbox all’interno dei loro catalogo. Oggi vediamo i primi frutti della relazione tra Microsoft e NVIDIA con l’arrivo di Gears 5 su GeForce Now. La versione per PC del titolo è disponibile già da ora, con NVIDIA che ricorda agli utenti che offre iscrizioni scontate fino al 21 maggio.

Inoltre, gli utenti di GeForce Now abbonati alla sottoscrizione Ultimate potranno riprodurre il gioco a 1080p a 60fps, o in 4K a 120fps. Il prossimo 25 maggio arriveranno alcuni altri apprezzati titoli di proprietà di Microsoft e Bethesda, tra cui Deathloop, Grounder e Pentiment.

Come già spiegato, questa iniziativa fa parte del lavoro di Microsoft per convincere i regolatori ad approvare la colossale acquisizione di Activision Blizzard. Al fine di convincere i regolatori che non intende abusare del vasto patrimonio di IP che le arriverebbero dall’accordo (tra cui Call of Duty), Microsoft ha stretto simili accordi anche con Nintendo. Questa settimana l’UE ha dato il via libera all’acquisizione, ma in precedenza l’antitrust del Regno Unito si era espressa contrariamente. Microsoft ha giù annunciato che presenterà ricorso.