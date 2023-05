Air – La Storia del grande salto è pronto ad arrivare su Prime Video

Dopo il suo debutto nelle sale cinematografiche ad aprile, il film Air – La Storia del grande Salto è pronto ad essere distribuito anche sulla piattaforma Prime Video. E questo grazie al fatto che a produrre il progetto sono stati gli Amazon Studios. La data stabilita per l’arrivo sulla piattaforma è quella del 12 maggio.

Non è stato stabilito se Air – La Storia del grande Salto arriverà su Prime Video anche in Italia oltre che negli Stati Uniti, ma, solitamente, le distribuzioni sulla piattaforma sono estese a livello globale. Il film ha incassato fino ad ora 80 milioni di dollari in tutto il mondo.

Air – La storia del grande salto racconta dello storico accordo tra la Nike e Michael Jordan stipulato nel 1984. Il film è diretto da Ben Affleck ed ha come protagonisti Matt Damon, lo stesso Ben Affleck, Jason Bateman, Chris Tucker e Viola Davis. Quest’ultima vestirà i panni della madre di Michael Jordan. Ad occuparsi della distribuzione del lungometraggio è stata la Warner Bros.