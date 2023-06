Meta, tutto pronto per il ritorno in ufficio: da settembre minimo 3 giorni a settimana davanti alla scrivania

A partire dal 5 settembre, i dipendenti di Meta dovranno obbligatoriamente lavorare in ufficio per almeno tre giorni su cinque a settimana.

A partire dal 5 settembre, i dipendenti di Meta, l’azienda che controlla Facebook e Instagram, dovranno obbligatoriamente lavorare in ufficio per almeno 3 giorni su 5 a settimana. Meta è l’ultima grande azienda tech ad aver imposto ai dipendenti di tornare in ufficio, seppure con modelli flessibili che integrano anche alcuni giorni di lavoro da remoto.

In una dichiarazione, un portavoce dell’azienda afferma che Meta è “impegnata nel lavoro distribuito” e che le persone possono avere un “impatto significativo” sia in ufficio che lavorando da casa. Questo fa parte di uno sforzo per perfezionare la collaborazione e la cultura del lavoro che aiutano il personale a dare il meglio di sé, secondo il rappresentante. Ciò fa parte di una strategia ibrida annunciata in precedenza che è stata accompagnata da grandi licenziamenti. Meta considera il 2023 come l'”anno dell’efficienza” e ritiene che un certo grado di lavoro di squadra in presenza sia necessario per massimizzare la produttività.

Meta ha istituito una politica formale sul lavoro da remoto a maggio del 2020, quando era diventato evidente che la pandemia COVID-19 non sarebbe finita presto. Sebbene sperasse di riaprire gli uffici nel 2021, ha continuamente rimandato quella scadenza man mano che il COVID-19 si diffondeva e nuove varianti del virus emergevano. All’inizio del 2022, i lavoratori a contratto hanno protestato contro l’obbligo di tornare in ufficio con mesi di anticipo rispetto all’entrata in vigore dello stesso obbligo per i dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Il colosso dei social network non è da solo. Apple e altre importanti aziende tecnologiche hanno stabilito orari di lavoro ibridi e hanno affrontato resistenze simili. Alcuni dipendenti si sono opposti alla ridotta flessibilità delle sedi e degli orari, nonché all’aumento dei costi che gravano sul dipendente costretto a tornare a lavorare in ufficio, come asili nido e trasporti. C’è anche pressione da parte di altre aziende. Shopify, Spotify e altri marchi noti hanno istituito politiche basate sul lavoro remoto che possono essere più attrattive per i talenti.