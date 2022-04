Will Smith bandito dagli Oscar per dieci anni: questa la decisione dell’Academy

L'Academy si è infine pronunciata in merito a quanto successo tra Will Smith e Chris Rock durante gli Oscar, bandendo il primo per i prossimi dieci anni.

Dopo tante discussioni e polemiche, l’Academy ha deciso: Will Smith, in conseguenza ai fatti della scorsa notte degli Oscar, sarà bandito da tutte le attività dell’associazione per ben dieci anni, inclusi, naturalmente, gli Academy Awards. Un provvedimento che non va certo per il sottile, giustificato con la seguente dichiarazione:

I 94esimi Oscar dovevano essere la celebrazione dei tanti componenti della nostra comunità che hanno svolto un lavoro incredibile lo scorso anno; ad ogni modo, quei momenti sono stati oscurati dal comportamento inaccettabile e dannoso che abbiamo visto esibire dal signor Smith sul palco.

Durante la diretta, non abbiamo gestito adeguatamente la situazione. Per questo, ce ne scusiamo. Questa era l’opportunità per noi di dare un esempio per i nostri ospiti, per i nostri spettatori e per la nostra famiglia dell’Academy di tutto il mondo, e siamo stati manchevoli. Impreparati di fronte all’imprevisto mai visto prima.

Dunque, il premio appena ricevuto non verrà revocato, ma il ban decennale pesa come un macigno sulla carriera dell’attore, che nei giorni scorsi si era pentito, scusato e aveva dato le dimissioni in prima persona come membro dell’Academy stessa, cosa che però non gli impediva di essere nominato o invitato. Nonostante tutto, a quanto sembrerebbe, sarebbe ancora tecnicamente possibile per Smith essere nominato e addirittura vincere, per quanto appaia improbabile, perlomeno nel futuro più prossimo. Smith e i suoi legali non si sono ancora pronunciati sulla decisione appena diramata.

